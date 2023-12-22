Число банковских карт в Петербурге и Ленобласти превышает 26 млн штук

В среднем каждый житель Петербурга обладает четырьмя банковскими картами, а в Ленинградской области – двумя.

Общее число выпущенных банковских карт в Петербурге и Ленинградской области превысило отметку в 26,2 млн штук. За последний год их количество выросло на 11,4%. Об этом информировала пресс-служба Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

В среднем каждый житель Петербурга обладает четырьмя банковскими картами, а в Ленинградской области – двумя. По данным прошлого года, обладатели карт совершили 4,6 млрд операций, потратив 11,6 трлн рублей.

Наиболее часто карты использовались для безналичной оплаты товаров и услуг, причем 85% таких операций были совершены жителями Петербурга. В Ленинградской области соответствующий процент составил 84%. Остальная часть операций связана с снятием наличности, переводами между картами и прочими безналичными платежами.

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Фото: Piter.TV