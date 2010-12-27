Чиновники комитетов Смольного рассказали о своих доходах за год

Больше всего за 2017 год заработал ведущий специалист отдела миграционной политики.

В минувший вторник три комитета Смольного отчитались о доходах за 2017 год. Представители комитета информатизации, комитета государственного финансового контроля и комитет по межнациональным отношениям рассказали о своих зарплатах.

Глава комитета по межнациональным отношениям Олег Махно. За год он получил 4,6 млн рублей. Александр Енбулаев увеличил свой доход до 6 млн рублей на должности ведущего специалиста отдела миграционной политики. В Декларации указано, что просторную квартиру он приобрел благодаря кредиту и собственным сбережениям.

Глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков на сайте городского правительства задекларировал два участка, жилой дом и доход 4 млн рублей. Немного отстал председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара, который заработал только 2 млн. рублей.

Чиновники, занимающие должности пониже, парадоксально указали в декларациях доходы выше, чем у своего начальства. Так, например, Александр Гомонов, начальник отдела рассмотрения жалоб и внеплановых проверок в сфере закупок комитета финансового комитета, заработал за год 6,6 млн рублей. Первый заместитель в данном комитете Вадим Оврушко получил 5,5 млн рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Смольный отклонил все заявки на достройку проспекта Ветеранов.