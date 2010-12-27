Чиновники сами расчистят Петербург от снега

В уборке примут участие руководители комитетов Смольного, вице-губернатор и градоначальник Петербурга.

Петербургские чиновники в эти выходные выйдут на улицы и будут расчищать снег. Об этом сообщают "Невские новости".

На уборку выходного дня выйдут руководители комитетов Смольного, вице-губернатор и градоначальник Петербурга. Также в суботниках и "воскресенниках" примут участие работники бюджетных учреждений.

Где именно будет проходить уборка – пока не известно. Согласно предварительным данным, чиновники обязательно нагрянут в Калининский район, который в Смольном признали одним из самых неубранных.