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Чиновники сами расчистят Петербург от снега
Сегодня, 11:44
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TretyakovaS

Чиновники сами расчистят Петербург от снега

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В уборке примут участие руководители комитетов Смольного, вице-губернатор и градоначальник Петербурга.

Петербургские чиновники в эти выходные выйдут на улицы и будут расчищать снег. Об этом сообщают "Невские новости".

На уборку выходного дня выйдут руководители комитетов Смольного, вице-губернатор и градоначальник Петербурга. Также в суботниках и "воскресенниках" примут участие работники бюджетных учреждений. 

Где именно будет проходить уборка – пока не известно. Согласно предварительным данным, чиновники обязательно нагрянут в Калининский район, который в Смольном признали одним из самых неубранных. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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