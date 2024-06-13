Чиновники лесхоза нанесли подмосковным лесам ущерб на 150 млн рублей

Следователи задержали 11 человек, девять из которых - бывшие должностные лица из Комитета лесного хозяйства и подведомственных структур в регионе.

На территории Московской области перед судебной инстанцией предстанут одиннадцать человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения древесины, а также бюджетных денег, которых власти выделили для лесовосстановления. Соответствующей информацией подлились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. Уточняется, что завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ. Известно, что десять человек являлись должностными лицами, занимавшими руководящие посты в местном Комитета лесного хозяйства и подведомственных структур. Фигуранты обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, получении взяток, уничтожении лесных насаждений, а также в совершении иных преступлений в зависимости от роли и степени участия в криминальных эпизодах. Следователи определили, что в 2015 году бывший заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, а также бывший генеральный директор ГКУ МО "Мособллес" создали ОПГ. Они вовлекли в незаконную деятельность вовлекли руководителей подведомственных учреждений, руководителя коммерческой организации и прочих.

Распределив роли и действуя в рамках исполнения государственных контрактов, обвиняемые под видом производства санитарной рубки лесных насаждений и работ по лесовосстановлению вырубали живорастущую древесину и продавали ее на мебельные фабрики пресс-служба СК РФ по Подмосковью

,Известно, что хищение древесины происходило на территории Ногинского, Виноградовского, Шатурского, Егорьевского, Орехо-Зуевского лесничеств. Дополнительно за денежное вознаграждение подписывались акты выполненных работ по лесовосстановлению, сумма которых варьировалась от 400 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Подозреваемые превышали должностные полномочия в интересах частной компании, осуществляющей вырубку деревьев. Преступления совершались до конца 2021 года. Общий ущерб для государства составил порядка 150 миллионов рублей. Сейчас в обеспечительных целях обвинением наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных лиц на общую суму свыше 600 млн рублей. Пять ботанических (дендрохронологических) экспертиз подтвердили, что в момент вырубки деревья являлись живорастущими. По существу уголовное дело будет рассматриваться в Красногорском городской судебной инстанции.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области