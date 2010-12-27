Четверо преступников связали пенсионера в его квартире и похитили пол миллиона рублей

Они вошли в доверие к петербуржцу, предложив установку пожарных датчиков.

В пятницу, 25 октября, в полицию Кировского района поступило сообщение от пенсионера 1947 года рождения, который заявил о том, в его квартире на проспекте Стачек четыре злоумышленника связали его и похитили крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступники, под видом установки пожарных датчиков, проникли в квартиру пенсионера, после чего, применили к нему физическую силу, связали и похитили пол миллиона рублей, 5 тысяч долларов США и столько же евро.

Полиция возбудила уголовное дело по ст.161 ч.3 УК РФ (грабеж). Преступников уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка отдала мошенникам почти 90 тысяч рублей. Они представились газовой службой.

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