Они - члены экипажа.

Четверо россиян находятся на лайнере Grand Princess. Там идёт проверка на коронавирус.

Как сообщают "РИА Новости", все четверо россиян - члены экипажа.

Ранее стало известно о первой смерти от коронавируса в Калифорнии. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться на Grand Princess.

Изначально лайнер направлялся в мексиканский город Энсенада. Но после подозрений на коронавирус корабль направили в сторону Сан-Франциско, чтобы провести медицинскую проверку.

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 96 тысяч. Погибших 3303 человека.

Ранее китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса.

Видео: YouTube / Al Jazeera English