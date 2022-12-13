Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении

Алексей Манукин подозревается по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего.

На территорию России из Черногории экстрадирован гражданин РФ. Об этом рассказали представители пресс-службы отечественной Генеральной прокуратуры в Telegram-канале. Специалисты заметили, что компетентные органы иностранного государства выполнили требование российских коллег в отношении Алексея Манукина, который подозревается по части 4 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следственные органы полагают, что житель Ростова-на-Дону в декабре 2016 года в состоянии алкогольного опьянения нанес своему отцу множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Жертва скончалась от полученных травм. Известно, что преступление совершено россиянином из-за бытового конфликта с родственником. Далее фигурант расследования скрылся от правоохранительных органов, в январе 2021 года его объявили в международный розыск. Затем в апреле подозреваемый был задержан в и Черногории.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России