Прокуратура выдала двум петербургским военкомам предписания за раздачу повесток у домов

Речь идёт о военных комиссариатах Калининского и Невского районов.

Прокуратура Северной столицы выдала главам и военным комиссариатам Калининского и Невского районов предостережения после выдачи повесток у жилых домов во время частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова в ходе заседания петербургского ЗакСа в среду, 29 марта.

Всего омбудсмен приняла 656 обращений, связанных с частичной мобилизацией: помимо жалоб на раздачу поездок у подъездов, горожане также сообщали об изменении категории годности и мобилизации многодетных отцов. Ранее мы сообщили о том, что за год к омбудсмену по правам человека в Петербурге обращались более 3,4 тыс. раз

Фото: Piter.TV