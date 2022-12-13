За год к омбудсмену по правам человека в Петербурге обращались более 3,4 тыс. раз

12% обращений касались прав военнослужащих и призывников.

За 12 месяцев 2022 года петербуржцы обратились к омбудсмену по правам человека 3401 раза, причём 85 обращений были коллективными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова в рамках ежегодного отчета в Законодательном собрании в среду, 29 марта.

По словам руководителя, 26% обращений были связаны с пенсионным обеспечением, социальной защитой и медицинской помощью. Ещё по 12% относились к правам военнослужащих и призывников, а также к жилищным правам.

Наконец, 10% обращений поступило насчёт прав лиц, находящихся в местах лишения свободы и ИВС, а 40% относились к иным категориям прав.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурге