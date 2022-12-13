В прошлом году в Петербурге упала доходность бизнеса

Прибыль сократилась на 2,15 трлн рублей по сравнению с 2021 годом, что составляет 60% от общероссийских показателей.

Общая прибыль предприятий крупного и среднего бизнеса в РФ сократилась на 45,4% во второй половине 2022 года. Всего за год санкций со стороны Запада бизнес в стране потерял 13% доходов. Среди регионов по этому показателю Петербург занял девятое место, сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, доходность бизнеса в городе упала на 47,4% − до 2,38 трлн рублей. В целом финансовые показатели различных предприятий ухудшились более чем в 50% регионов страны. Самое большое падение − 101,5% − случилось в Еврейской Автономной Области.

Тем не менее, в абсолютном выражении показатели оказались самыми низкими именно в Северной столице: по сравнению с показателями 2021 года прибыль была сокращена на 2,15 трлн рублей, то есть, падение составляет около 60% от общероссийского. Такие результаты связывают, прежде всего, со снижением экспортной выручки "Газпрома", головной офис которого базируется в Петербурге.

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Фото: Piter.TV