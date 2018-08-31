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Черный пакет с манекеном в подъезде в Мурино напугал местных жителей
Сегодня, 17:06
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nadezhda_sib

Черный пакет с манекеном в подъезде в Мурино напугал местных жителей

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Ничего опасного в итоге в нем не оказалось.

Жители Мурино обнаружили у себя в подъезде черный пакет с неизвестным содержимым. Предмет напугал граждан, однако он оказался не опасным. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Вытянутый пакет был приставлен к стене в подъезде дома №17 на Воронцовском бульваре. Жильцы вызвали полицию, которая приехала спустя полчаса. В пакете оказался манекен. 

Авторы фото раскритиковали того, кто так решил пошутить над соседями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смертельный конфликт в маршрутке с ковид-дисседентом попал на видео. 

Фото: vk.com/9kino.live

Теги: безхозный предмет, манекет, черный пакет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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