Черный пакет с манекеном в подъезде в Мурино напугал местных жителей

Ничего опасного в итоге в нем не оказалось.

Жители Мурино обнаружили у себя в подъезде черный пакет с неизвестным содержимым. Предмет напугал граждан, однако он оказался не опасным. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Вытянутый пакет был приставлен к стене в подъезде дома №17 на Воронцовском бульваре. Жильцы вызвали полицию, которая приехала спустя полчаса. В пакете оказался манекен.

Авторы фото раскритиковали того, кто так решил пошутить над соседями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смертельный конфликт в маршрутке с ковид-дисседентом попал на видео.

Фото: vk.com/9kino.live