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Черные риелторы в СИЗО вспомнили о еще пяти похищенных квартирах у малоимущих петербуржцев
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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Черные риелторы в СИЗО вспомнили о еще пяти похищенных квартирах у малоимущих петербуржцев

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Мошенники, обманывавшие незащищенные слои населения в Петербурге сообщили о новых преступлениях.

 Черные риелторы из Петербурга, находящиеся в данный момент в СИЗО рассказали о еще пяти случаях похищения собственности у малоимущих клиентов. 

Напомним, что следствие по данному делу ведется с марта 2017 года. Троих злоумышленников обвиняют в 18 случаях мошенничества в особо крупных размерах. Подозреваемые обманным способом забирали жилье у социально незащищенных слоев общества. бывших владельцев высеяли в нечеловеческие условия существования. 
“Банда” орудовала в Невском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском, Адмиралтейском и  других районах Петербурга.
 
В настоящее время двое из троих фигурантов дела находятся в СИЗО. Арестованные аферисты сообщили о новых эпизодах на днях. Общий размер ущерба пострадавших от манипуляций преступников превышает 70 миллионов рублей. Расследование продолжается, не исключено, что “всплывут” ее адреса, по которым злоумышленники совершили незаконные сделки. 
Теги: сизо , черные риелторы
Категории: Новости СПб

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