Черные риелторы в СИЗО вспомнили о еще пяти похищенных квартирах у малоимущих петербуржцев

Мошенники, обманывавшие незащищенные слои населения в Петербурге сообщили о новых преступлениях.

Черные риелторы из Петербурга, находящиеся в данный момент в СИЗО рассказали о еще пяти случаях похищения собственности у малоимущих клиентов.

Напомним, что следствие по данному делу ведется с марта 2017 года. Троих злоумышленников обвиняют в 18 случаях мошенничества в особо крупных размерах. Подозреваемые обманным способом забирали жилье у социально незащищенных слоев общества. бывших владельцев высеяли в нечеловеческие условия существования.

“Банда” орудовала в Невском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском, Адмиралтейском и других районах Петербурга.

В настоящее время двое из троих фигурантов дела находятся в СИЗО. Арестованные аферисты сообщили о новых эпизодах на днях. Общий размер ущерба пострадавших от манипуляций преступников превышает 70 миллионов рублей. Расследование продолжается, не исключено, что “всплывут” ее адреса, по которым злоумышленники совершили незаконные сделки.