Чёрная дыра может засосать Землю

Звезда Бетельгейзе при взрыве может превратиться в черную дыру, которая способна засосать Землю.

В ближайшее время звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую и все ученные мира, ждут этого события. Однако если сверхновая звезда взорвётся, то жителей планеты Земля могут ожидать не самые благоприятные последствия.

Звезда Бетельгейзе очень масштабная, исходя из этого ученые сделали выводы, что она спокойно может превратится в черную дыру. Этот процесс будет происходить при сопровождении сильного взрыва. Сначала люди увидят второе Солнце, затем почувствуют сильнейшее облучение и в одно мгновение черная дыра поглотит Землю.

Для отслеживания возможного изменения Бетельгейзе, исследователи создали специальный телескопы. На данный момент звезда движется в 150 раз быстрее, чем нужно.