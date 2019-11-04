Аналитики спрогнозировали дефицит квартир в петербургских "первичках"

Ежемесячно фонды петербургских девелоперов на первичном рынке уменьшаются почти на пять тысяч лотов.

Проанализировав рынок, эксперты Urbanus.ru и bnMAP.pro пришли к выводу, что ежемесячно фонды петербургских девелоперов на первичном рынке уменьшаются на 4,8 тысяч лотов, что может привести к дефициту предложения на рынке через полтора года. Об этом сообщило издание АБН.

Так, в июне 2020 года в новостройках насчитывалось более 171 тысяч квартир, половина из которых на тот момент уже была реализована. В апреле 2021 года показатель снизился более, чем на четверть, и эксперты насчитали уже 41,6 тысяч квартир. Вероятно, если ситуация с сокращением лотов сохранится, возможен дефицит.

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Фото: Piter.tv