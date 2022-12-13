Черешчатый дуб Елагина острова может стать "Российским деревом года"

Высота самого старовозрастного дерева составляет 22 метра, а диаметр достигает 1,72 метра.

В среду, 10 мая, стало известно, что дуб Елагина острова могут номинировать на звание "Российское дерево года". Ему дали порядковый номер 65. Об этом пишет пресс-слжуба Смольного

"Елагиноостровский хранитель" находится на Восточной поляне Елагина дворца. История черешчатого дуба насчитывает более 300 лет. По легенде, его высадил первый владелец острова, вице-канцлер Петра I — Петр Шафиров. Высота самого старовозрастного дерева составляет 22 метра, а диаметр достигает 1,72 метра.

Ранее для благоустройства пляжа "Сестрорецкий" нашёлся подрядчик. Озеленением территории и установкой малых архитектурных форм займётся ООО "ССТ".

Фото: пресс-служба Смольного