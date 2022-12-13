Для благоустройства пляжа "Сестрорецкий" нашёлся подрядчик

Администрация Курортного района Северной столицы подвела итоги тендера на благоустройство пляжа "Сестрорецкий", расположенном на пляжной улице. Контракт будет заключён с ООО "Современные строительные технологии" (ССТ), его начальная цена составит 81,7 млн рублей. На результаты закупки обратил внимание Piter.TV.
Исполнитель займётся обширным озеленением территории, а также организует плиточное и набивное покрытия, уложит площадки из террасной доски, установит бортовые камни. У воды высадят 6 обыкновенных сосен, несколько ив Булата, обыкновенные рябины, красный дуб и 4 пушистых березы.
Также на пляже необходимо будет установить малые архитектурные формы. В ним отнесли велопарковку, скамейки-шезлонги, урны, лавки, раздевалки, спортивный и игровой инвентарь, хозяйственные помещения и туалеты.
Ранее подрядчика строительства Южной широтной магистрали определили в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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