Чему учат детей в “Защитнике отечества”: неожиданный поворот в “амфетаминовой истории”

Несколько месяцев назад в Тосно задержали 30-летнего мужчину, который перевозил в личном автомобиле крупную партию наркотиков. По данным Piter.TV, задержанный оказался участковым уполномоченным одного из отделов полиции в Невском районе. Кроме того, подозреваемый числится в списке сотрудников детского патриотического центра “Защитник отечества”. Речь идет о подростковом клубе с непростой репутаций: у организации даже нет официального сайта, а бухгалтерию “Защитника отечества” сложно назвать прозрачной.

Эта весна оказалась тяжелой для правоохранителей Санкт-Петербурга. С момента назначения московского генерала Романа Плугина на должность главы местного УМВД, в городской полиции участились проверки на всех уровнях. Ревизоры приходят и к большим начальникам, и к простым оперативникам. Одна из таких внутренних проверок, по данным Piter.TV, прошла в начале апреля в 70 отделе полиции в Невском районе. Впрочем, поводом для нее стала не излишняя бдительность московского начальства. Причиной ревизии послужила новость о задержании местного участкового уполномоченного с крупной партией наркотиков. Такую версию озвучил источник Piter.TV, знакомый с положением дел в городском МВД.

ЧП произошло еще в январе 2019 года. Вот что писали о нем тосненские СМИ.

Около часа ночи недалеко от дома 9 "а" по Московскому шоссе сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Jetta. Подозрения у полицейских вызвала специфическая курительная трубка в салоне авто. Приехавшая на место следственно-оперативная группа нашла у 29-летнего гражданина 10 полиэтиленовых пакетиков и 21 свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза определила его как курительную смесь, хорошо известную в определенных кругах под названием соль.В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт в особо крупных размерах.

Тосненский Вестник

В информационных сообщениях не был указан род деятельности задержанного, его имя и фамилия. Однако Piter.TV из ряда источников стало известно, что курительные смеси перевозил участковый уполномоченный 70 отдела полиции Невского района Юрий Е. Это подтверждают и косвенные признаки - например, информация на странице полицейского в социальных сетях. Интерес и тревогу силовиков вызвал не только этот факт, а еще и близость подозреваемого к миру педагогики. Человек с таким именем и фамилией числится в списках выпускников и инструкторов военно-спортивного клуба "Защитник отечества". Мог ли задержанный втянуть в свои схемы воспитанников центра? Что это вообще за клуб такой? Канал Piter.TV изучил информацию из общедоступных источников и попытался ответить на эти вопросы.

Кто вы, Юрий Е? Наркодилер или "защитник отечества"?

Итак, внимательное изучение страницы Юрия Е. в социальной сети "ВКонтакте" указывает на его связь с силовыми структурами. Часть информации совпадает со сведениями, озвученными в заметке "Тосненского вестника".

В профиле нашего героя в ВК есть подтверждения его службы в полиции — упоминания об учебе в академии МВД, принятии присяги, фотографии с внутриведомственных соревнований. Вот он выложил фото с грамотой за 2 место в лично-командном чемпионате ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области. Вот пост о службе в Невском районе: "Служба - завтра стоим в Невском районе". Среди друзей Е. в ВК также много выпускников Академии, а один из его друзей — Михаил Г. работает на том же участке в Невском районе!

В списке участковых уполномоченных по 70 ОМ на сайте МВД.рф и на сайте администрации СПб Юрий Е. не значится. Но этот список, судя по всему, обновляется довольно нерегулярно. А может коллеги просто успели "выпилить" оттуда "особо отличившегося" товарища. Зато в других справочных системах Ю.Е. отмечен как участковый уполномоченный, лейтенант полиции.

Хотя год рождения в профиле не указан, по косвенным данным вроде года окончания вуза (2012), можно сделать вывод, что его возраст соответствует возрасту задержанного (30 лет), упомянутому в исходной новости. Кроме того в профиле есть несколько фотографий "защитника отечества" с автомобилем Volkswagen Jetta! Автомобиль аналогичной марки также упоминается в сообщении о задержании. Еще одно "совпадение": косвенные улики на наших глазах накапливаются одна за другой.

Из профиля также следует, что молодой полицейский увлекается уличными гонками: насколько законопослушно гоняет этот парень? У нас есть повод усомниться в этом - все говорит об экстремальном и даже опасном стиле вождения "героя". В одном из сообщений он в частности пишет, что его чуть не "приняли свои же".

Всем понятно, что за этим эвфемизмом скрывается история о попытке задержания Юрия Е. его коллегами. С чем это было связано: с ночными гонками, перевозкой амфетаминов или другими правонарушениями - молодой человек не указывает. Но тогда разрулили - и смогли "замять дело".

Лихой гонщик, опасный пацан - лишь одна сторона жизни Юрия Е. Он умудряется совмещать противоправные действия со "службой отечеству". Во всяком случае, участковый уполномоченный близко дружит с военно-патриотическим клубом "Защитник отечества".

Во-первых, он состоит в закрытой группе ВСК "Защитник отечества" в сети ВКонтакте. "Плохой парень" также отмечен на нескольких фотографиях, размещенных в открытой группе ВСК, судя по которым он активно занимался в клубе. Вот лишь некоторые из этих снимков:

Все расставляет по своим местам статья в газете "Православный воин" за июль, август 2014 года.

Журналисты "Воина" рассказывают о военно-патриотическом лагере на берегу Чудского озера, организованном ВСК "Защитник отечества". В статье Юрий Е. упоминается как выпускник клуба, вернувшийся туда уже в качестве инструктора. Если верить этой статье, герой ночных дорог и амфетаминовой развозки имеет прямой доступ к обучению молодежи патриотике. И это уже - серьезно. Даже опасно.

Патриотизм под прикрытием: что мы знаем о "Защитнике отечества"?

Если Юрий Е - действительно тот самый задержанный 30-летний драг-дилер, то у правоохранителей будет повод проверить деятельность клуба "Защитник отечества", расположенного в Невском районе Петербурга. Да-да, неподалеку от 70 отделения полиции.

Что известно об этом учреждении? Да практически ничего! И это только увеличивает число подозрений. У клуба нет сайта, есть только две группы в ВК, одна из которых практически заброшена! Поиск в Гугле не выдает НИЧЕГО! Ни одной ссылки, ни короткой справки на Википедии или портале образования Санкт-Петербурга. И это при том, что Рособрнадзор ежегодно напоминает руководителям клубов дополнительного образования о необходимости полной открытости. Если родители и потенциальные ученики не могут найти информацию об образовательном учреждении в открытом доступе, то с этим "клубом" явно не все в порядке.

В Сети и справочниках отсутствует какая-либо информация о клубе, его инструкторах, в том числе их спортивном, педагогическом и профессиональном опыте. Есть ли у педагогов "Защитника отечества" соответствующее образование? Нет ли судимостей и темного прошлого? Родители, которые захотят отвести ребенка в "патриотический клуб", просто не получат ответа на эти вопросы!

Единственная живая группа клуба ВК полностью закрыта, что достаточно странно для организации, ориентированной на работу с детьми и привлечение новых воспитанников. Что за клуб по интересам? Что скрывают учредители "Защитника отечества" от своих земляков и надзорных органов? Или они закрылись ото всех после скандала с наркодилером-воспитанником?

Впрочем, не только январское задержание участкового-уполномоченного сослужило дурную славу "Защитнику отечества". По данным Piter.TV, у клиентов есть вопросы к непрозрачной бухгалтерии клуба и его размытому правовому статусу.

Нет никакой информации о том, что клуб получил официальную регистрацию или работает под эгидой какого-либо образовательного учреждения. Это не мелочи! Соответственно непонятно, кто несет ответственность за жизнь и здоровье детей в ходе спортивных тренировок, туристических выездов, которые, судя по фотографиям в соцсетях, клуб проводит регулярно! "Яндекс" указывает в качестве бывшего места базирования ВСК школу 268 Невского района, но на сайте учреждения никакой информации о клубе нет. Был ли он там? И куда переехал? Вопросов больше, чем ответов.

Нашим журналистам удалось-таки связаться с подписчиками закрытого сообщества "Защитника Отечества". Они сообщили, что финансовая деятельность клуба ведется если не "по-черному", то "по-серому". Деньги с родителей собираются напрямую - в качестве подтверждения нам предоставили эти скриншоты. На них - типичный пример поборов с родителей: официальное российское образование уже давно борется с такими методами. Но, похоже, не "Защитник отечества". За право получить урок у бравого полицейского Юрия Е. родителям подростков необходимо "занести денежку дяде"!

Несколько лет назад имел место конфликт, связанный именно с претензиями к финансовой деятельности со стороны части родителей детей. Тогда все закончилось плохо для клуба. В результате конфликта из "Защитника отечества" ушел один из инструкторов и часть родителей с детьми. рассказал нам человек, в прошлом сотрудничавший с организацией

Как Piter.TV руководство клуба вызванивал - и как друзья "Защитника отечества" подтвердили все наши подозрения

Еще меньше информации в Сети о Павле Малашевском - по нашим данным, именно этот человек руководит "Защитником отечества".

Вот что пишет про Павла все тот же "Православный воин":

А вот идет по лагерю руководитель нашего клуба Павел Юрьевич Малашевский. Он уже охрип, отдавая приказания. Ведь всем все интересно. Отвлекаемся. Голова крутится на триста шестьдесят градусов. Столько разных дел! И ему, Павлу Юрьевичу, приходится нам, неслухам, иной раз по десять раз сказать, а если честно, прокричать (территория-то лагеря огромная) команду. Но мы его любим. Хотя взрослых с нами, шестьюдесятью пацанами Веселого поселка СанктПетербурга, человек двадцать, но он – главный. Многие из инструкторов сами когда-то были такими же, как и мы, озорными мальчишками и девчонками, воспитывались в нашем клубе. Посмеиваются над нами, но нас понимают. Наш военно-спортивный клуб "Защитник Отечества" занимается начальной военно-спортивной подготовкой ребят для службы в вооруженных силах и поступления в военные институты. Наших ребят потом с удовольствием берут в институты погранвойск, ФСБ. Они служат в ВДВ, морской пехоте, погранвойсках, где требуется специальная подготовка.

Ни Гугл, ни бывшие партнеры клуба юных патриотов не смогли выдать нам четкой и понятной характеристики этой личности. Незаметный руководитель клуба-призрака? Скрывающийся от славы патриот и учитель молодежи?

В Сети есть информация только о полном тезке мужчины - урологе одной из городских больниц. Возможно, это и есть наш герой. Однако непонятно, как человек с медицинским образованием может заниматься педагогикой и подготовкой молодых военных?

Человек, близкий к "Защитнику Отечества" предоставил нам мобильный телефон Павла Малашевского.

Я не знаю ничего про Защитник. Я им не руковожу. Вы ошиблись. ответил грубым голосом Павел Малашевский на наш вопрос

Однако через 2 часа нам перезвонили с неизвестного номера. Молодой мужчина поинтересовался - кто и с какой целью беспокоил "Павла Юрьевича".

Зачем вам это нужно? Кто вам слил информацию. Юрий сейчас в каком статусе? Его осудили? Он подследственный? Зачем вам это. Да, Юрий пару раз стрелял у нас. Но не более. Павел Юрьевич работал с "Защитником косвенно", но давно. Сейчас даже клуба такого нет. не без интонации "быкования" проговорил аноним

Причем собеседник отказался представиться. Но за 3 минуты слил нам всех: дал понять, что в курсе приключений наркодилера Юрика и что знаком с Павлом Малашевским по работе в "Защитнике отечества".

Когда мы сказали, что записываем разговор, переговорщик резко сник, попрощался и отключил номер. То же самое сделал Павел Малашевский - его телефон не отвечает на звонки уже несколько часов.

А слова анонимного адвоката про то, что клуба нет опровергают скриншоты из группы ВСК - последний сбор средств с родителей здесь проводили в апреле 2019 года. Тогда все становится совершенно запутанным. Как можно собирать деньги с людей, если клуб закрыт??? Что здесь вообще творится?

Ответы на эти вопросы может прозвучать совсем скоро. Проверка в связи с задержанием наркодилера продолжается. Канал Piter.TV направил запрос о подробностях задержания Юрия Е. и его связях с детской-образовательной организацией в городской главк. Записи разговоров с Павлом Малашевским и его друзьями тоже присоединены к письму. Мы проинформируем своих читателей о результатах запроса. И, если факт работы преступника в "Защитнике отечества" подтвердится, то это станет серьезным сигналом для того, чтобы проверить результаты его педагогической деятельности на территории Невского района Санкт-Петербурга. Ведь перед нами тот случай, когда сенсей действительно может "научить плохому" наших ребят.

P.S.

По последним данным, Юрий Е. находится под следствием - он разместился в одном из городских СИЗО. Наши источники в силовых структурах подтвердили, что мужчину взяли с крупной партией наркотиков. Никто не верит, что коллегам получится "спустить дело на тормозах" - особенно в контексте масштабной проверки силовых структур "чистильщиком" Романом Плугиным.