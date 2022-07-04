Чавушоглу: Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии

Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV
По словам дипломата, у Анкары с Москвой есть разногласия по многим вопросам, но также есть экономические и политические отношения. Он также заявил, что Турция не получала никакого протеста со стороны России.
Нет, я не считаю, что Россия будет препятствовать.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
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Видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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