Часть трассы М-11 от Петербурга до Новгорода не успеют сдать до ЧМ-2018

При этом неполный отрезок трассы откроют до конца 2017 года.

Участок трассы М-11 от Великого Новгорода до Петербурга построят в 2018-2019 годах. Такую информацию привел глава Минтранспорта Максим Соколов.

Изначально планировалось, что участок откроют к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тем не менее подрядчики жалуются на невыплаты денег за проведенные работы. Дорожники считают, что всю трассу откроют не ранее 2019 года.

Максим Соколов заявил, что до конца 2017 года запустится 200-километровый участок магистрали в сторону Новгорода. В настоящее время работы ведутся еще на 140 км трассы.

Фото: caar.ru