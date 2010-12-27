В Петербурге часть парка Интернационалистов отдали для постройки торгового комплекса с океанариумом

В Петербурге часть парка Интернационалистов пойдет под стройку торгового комплекса.

В Санкт-Петербурге Смольный передал часть территории парка Интернационалистов в Купчино ООО "Оптима" для создания "Центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта". "Передачи" коснется конкретный участок на проспекте Славы в 35,2 тысяч квадратных метров. Известно, что срок аренды и строительства - 8 лет.

Напомним, что проект океанариума одобрили еще в 2013 году , объем инвестиций должен был составить около 3,5 млрд рублей. Кроме того, его открытие планировалось уже в 2017 году. Однако в скором времени проект вырос до 15 млрд, в результате этого окончание работ отложили на 2021 год. В мае произошли новые изменения по данному проекту. Тогда депутат ЗакСа Олег Капитанов подготовил поправку в генплан, которая отменяет стройку, так как проект исключает 3,5 гектара из рекреационной зоны.