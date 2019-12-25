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Хранение машины на штрафстоянке в Петербурге подорожает до 125 рублей в час
Сегодня, 12:49
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Хранение машины на штрафстоянке в Петербурге подорожает до 125 рублей в час

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В Петербурге с 1 января 2027 года вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей.

С 1 января 2027 года в Петербурге повысят тарифы на эвакуацию автомобилей и хранение транспорта на специализированных стоянках. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по тарифам Станислав Протасов. Документ будет действовать в течение всего года. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Эвакуация легкового автомобиля или мотоцикла обойдется в 3996 рублей без НДС. Сейчас эта услуга стоит 3813 рублей. Стоимость часа хранения на штрафстоянке увеличится со 115 до 125 рублей.

Для средних грузовых автомобилей и автобусов тариф на эвакуацию вырастет до 23 976 рублей, а час хранения будет стоить 250 рублей. Для прицепов и крупной техники стоимость эвакуации установили на уровне 27 972 и 31 968 рублей соответственно.

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Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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