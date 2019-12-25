Церемония возложения цветов прошла в День памяти воинов-десантников в Петербурге

Память почтили в Парке Боевого братства у монумента.

В Петербурге вспоминают подвиг десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 1 марта 2000 года 90 бойцов вступили в неравный бой с двумя тысячами террористов в Аргунском ущелье Чечни. Торжественно-траурная церемония прошла в Парке Боевого братства, где участники возложили цветы и венки к памятнику героям.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что наши бойцы не отступили и до конца выполнили воинский долг. Среди погибших — петербуржцы. Всего в том бою погибли 84 десантника, 22 из них удостоены звания Героя России посмертно.

Смешались чувства боли и скорби каждого из нас. От лица правительства преклоняем голову, склоняемся перед семьями погибших. Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул связь поколений:

Ребята, которые находятся на линии боевого соприкосновения, защищают свою Родину, рискуя своей жизнью. Я хотел бы поблагодарить правительство, что оно сохраняет память.

Мемориал в честь подвига 6-й роты установили в 2015 году. Каменный монумент выполнен в форме главного символа десантников — парашюта. На памятнике — таблички с девизом ВДВ "Никто кроме нас" и список имён погибших бойцов. Шесть лет назад рядом установили бюсты четырёх петербуржцев — воинов 6-й роты.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя.

Фото: Смольный