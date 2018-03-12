Центральный район заволокло паром из-за прорыва трубы

Утром 12 марта жители Центрального района Санкт-Петербурга пожаловались на плохую видимость и слякоть, так как в районе Парадной улице прорвало трубу с горячей водой.
Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже дважды проводились ремонтные работы. Однако вода все равно продолжает бить из-под земли. Как рассказали читатели Piter.tv, на данный момент, коммунальные службы оградили участок дороги на 9-ой Советской. Имеенно там службы обнаружили дефект.
Обстоятельства случившегося уточняются. Отключат ли жильцам окрестных домов тепло и горячую воду – не сообщается.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пушкине угонщик похитил фуру с детскими игрушками.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Видео: Piter.tv