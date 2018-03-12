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nadiputintseva
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Центральный район заволокло паром из-за прорыва трубы

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Петербуржцы сравнили пар от прорыва теплосети с турецкой баней.

Утром 12 марта жители Центрального района Санкт-Петербурга пожаловались на плохую видимость и слякоть, так как в районе Парадной улице прорвало трубу с горячей водой.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже дважды проводились ремонтные работы. Однако вода все равно продолжает бить из-под земли. Как рассказали читатели Piter.tv, на данный момент, коммунальные службы оградили участок дороги на 9-ой Советской. Имеенно там службы обнаружили дефект. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Отключат ли жильцам окрестных домов тепло и горячую воду – не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пушкине угонщик похитил фуру с детскими игрушками.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Видео: Piter.tv

Теги: новости спб , происшествия , прорвало трубу с горячей водой на парадной , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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