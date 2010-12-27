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В Пушкине угонщик похитил фуру с детскими игрушками
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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В Пушкине угонщик похитил фуру с детскими игрушками

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В Петербурге дальнобойщик угнал грузовик с товарами для детей.

Под Петербургом неизвестные похитители украли у водителя фуру, груженную детскими игрушками. Известно, что машина ехала из порта Усть-Луга Пушкинского района Петербурга в город в подмосковный город Клин.

Днем 11 марта в правоохранительные органы обратилась 42-летняя бизнес-леди. Женщина рассказала, что по пути в Северную столицу пропал грузовик “Вольво”, который вез детские товары на продажу. По мнению пострадавшей, груз перешел в руки 32-летнего петербуржца, которого она наняла в качестве дальнобойщика. По версии жертвы преступления, игрушки забрали в промежуток от пяти часов 10 марта до двух ночи 11 марта. Фура пропала на пересечении с Павловским шоссе и южным полукольцом. 

Предпринимательница оценила материальный ущерб в 900 тысяч рублей за грузовик и 250 тысяч за прицеп. Стоимость украденных игрушек  уточняется. Делом занимается полиция.
 

Теги: детские игрушки , ограбление , пушкин , пушкинский район , угон , угон автомобиля , фура
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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