Центр занятости населения Петербурга в 2019 году трудоустроил около 50 тыс. граждан

Работодатели разместили около 96 тыс. открытых вакансий.

С начала 2019 года более половины граждан, обратившихся в петербургский центр занятости населения, смогли найти работу. Об этом сообщили на Общегородской ярмарка вакансий, которая прошла в городе 27 сентября.

Около 5 тыс. работодателей послали запрос о подборе сотрудников, всего было предложено около 96 тыс. вакансий. В некоторых случаях для трудоустройства необходимо было пройти курсы по повышению квалификации, тренинги или дополнительное обучение.

Наиболее востребованными являются инженерно-технические и медицинские специальности. Также востребованы бухгалтеры, токари, повара, шоферы.

Всего в центр занятости обратилось около 95,5 тыс. петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек.

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