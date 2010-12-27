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Центр занятости населения Петербурга в 2019 году трудоустроил около 50 тыс. граждан
Сегодня, 18:21
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Центр занятости населения Петербурга в 2019 году трудоустроил около 50 тыс. граждан

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Работодатели разместили около 96 тыс. открытых вакансий.

С начала 2019 года более половины граждан, обратившихся в петербургский центр занятости населения, смогли найти работу. Об этом сообщили на Общегородской ярмарка вакансий, которая прошла в городе 27 сентября. 

Около 5 тыс. работодателей послали запрос о подборе сотрудников, всего было предложено около 96 тыс. вакансий. В некоторых случаях для трудоустройства необходимо было пройти курсы по повышению квалификации, тренинги или дополнительное обучение. 

Наиболее востребованными являются инженерно-технические и медицинские специальности. Также востребованы бухгалтеры, токари, повара, шоферы. 

Всего в центр занятости обратилось около 95,5 тыс. петербуржцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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