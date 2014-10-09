Центр трансплантации органов в Мариинской больнице построят до конца 2024 года

Спрос на такие операции очень велик, и появление еще одного крупного центра поможет спасти множество жизней.

В среду, 31 июля, губернатор Петербурга провел выездное совещание в городской Мариинской больнице, где обсуждались вопросы ее дальнейшего развития. Он посетил различные отделения больницы, включая Региональный сосудистый центр, один из первых в Северной столице. В этом центре успешно лечат сложные заболевания, включая операции на работающем сердце. Губернатор также пообщался с пациентами, которые недавно перенесли операцию, в том числе с одним, которого врачи вернули к жизни после клинической смерти.

В Мариинской больнице успешно проводятся операции по трансплантации почки, и до конца года планируется начать операции по трансплантации сердца. Для этого требуется не только современное оборудование, но и создание целой инфраструктуры. Таким образом, в Петербурге на базе Мариинской больницы будет создан еще один крупный центр трансплантации органов.

По информации пресс-службы губернатора, в городе уже существуют центры трансплантации органов. Например, сердце пересаживают в Центре Алмазова, почки – в больнице Святого Луки, печень и почки – в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Однако спрос на такие операции очень велик, и появление еще одного крупного центра поможет спасти множество жизней.

За последние два года Мариинская больница получила 500 млн рублей из различных источников на ремонт и оборудование. В этом году город выделил 287 млн на закупку нового оборудования и будет продолжать модернизацию больницы. В больнице работает современный офтальмологический центр. В рамках проекта "Серебряный возраст" город усиливает программы лечения катаракты у пожилых горожан. В этой работе будут участвовать все ведущие стационары. В больнице также функционируют школы здоровья для пациентов с различными ограничениями – это еще одна часть проекта "Серебряный возраст". В будущем такие школы будут открываться как в стационарах, так и в поликлиниках Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что центр помощи семьям с новорожденными и недоношенными открыли в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга