Центр реабилитации инвалидов за 3,1 млрд рублей построят в Купчино

Определена организация, которая займется строительством центра социальной адаптации инвалидов и детей с ограниченными возможностями во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Компания, выигравшая тендер, — ООО "Суар-групп". Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Стоимость контракта на возведение центра составит 3,1 млрд рублей. Конкурс вызвал интерес лишь одной фирмы, подавшей заявку.

Будущий реабилитационный центр расположится на Загребском бульваре. Объект будет представлять собой самостоятельное строение различной высоты — от трех до шести этажей с наличием подвального этажа. Срок сдачи готового центра назначен на ноябрь 2027 года.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству Петербурга