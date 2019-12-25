Опубликованы итоги работы центров Московской области.

Центр поддержки экспорта Подмосковья признали лучшим по эффективности за 2020 год. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". Они опубликовали итоги работы региональных центров в рамках сессии "Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП". Мероприятие было организовано РЭЦ при поддержке регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

У Московской области по естественным причинам полностью несырьевой экспорт, в структуре которого много высокотехнологичных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это именно тот экспорт, который может и должен расти, если говорить в целом о стране Вячеслав Духин, замглавы правительства Подмосковья

Чиновник напомнил каналу, что в регионе за 2020 год объем поддержанного экспорта ЦПЭ составил 62,5 млн долларов. Услугами Центра ежегодно пользуются десятки организаций. Многим компаниям удается выйти на зарубежные рынки именно благодаря поддержке Центра.

В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути.

Фото: Piter.tv