В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути. Об этом рассказали представители пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным чиновников, инцидент произошел на эстакаде в городском округе Клин. Известно, что водитель машины не пострадал. Однако происшествие заставило задержаться высокоскоростные пассажирские поезда под номерами 757 и 759, которые направлялись в Москву.
В 11:20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети"
сообщение транспортной прокуратуры региона
Представители ведомства не исключили того, что задержаться по времени могут и другие поезда. Рабочие делают все возможное для восстановления железнодорожного сообщения. Они просят пассажиров следить за объявлениями на платформах и в составах.
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Видео: VK / Андрей Титов
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