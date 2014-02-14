Преступники реализовывали мефедрон оптовыми партиями.

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом на официальном сайте МВД России рассказала представитель ведомства Ирина Волк. По данным чиновницы, местные полицейские нашли подпольную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. В ней злоумышленники выпускали по 500 кг синтетических наркотиков ежемесячно. Деятельность преступной группировки пресечена.

Полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В настоящее время оперативники задержали подозреваемого в хранении наркотиков в особо крупном размере. В преступную группировку входили граждане Ближнего зарубежья и россияне. Они обладали сведениями по химическому синтезу веществ. Благодаря этим знаниям банда наладила производство и оптовое распространение мефедрона. Во время обысков полиция изъяла из нарколаборатории 165 кг наркотика и производственное оборудование, включая два химических реактора.

Подозреваемый в убийстве 19-летней девушки в Минводах отправлен под стражу.

Видео: YouTube / mvd50