Подозревается 49-летний мужчина, недавно вышедший из места лишения свободы.

Подозреваемый в убийстве 19-летней девушки в Минеральных водах заключен под стражу. По данным Следственного комитета РФ по региону, мужчина вечером 5 февраля на одной из улиц города напал на местную жительницу, когда та возвращалась с работы. Преступник нанес жертве два удара ножом в спину. Затем он выхватил у пострадавшей сумочку и сбежал с места событий. Девушка не выжила.

В правоохранительных органах заметили, что бросили все силы на поимку злоумышленника. Они считают, что убийца может быть опасен для общества. Существовала угроза того, что он решит повторить содеянное с другой жертвой ради наживы. В результате полиция смогла установить личность подозреваемого.

.Обвинение в преступлении предъявлено 49-летнему мужчине, который недавно освободился из МЛС. В настоящее время он заключен под стражу.

Чиновник в Дагестане запросил проверку видео с его словами об оппонентах.

Фото и видео: Следственный комитет РФ

