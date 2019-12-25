Генпрокуратура, СКР и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции

В СК отметили, что участие в несанкционированных акциях может грозить ответственностью — в том числе уголовной.

Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции. Ведомства выпустили совместное заявление, однако в нём не указано — о каких именно мероприятиях идёт речь.

При этом Генеральная прокуратура напоминает об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях — в том числе через интернет. Ведомство уточняет, что для сетевых платформ неудаление подобных призывов может привести к административной ответственности по статье 13.41 КоАП.

В Следственном комитете отметили, что участие в несанкционированных акциях может грозить ответственностью — в том числе уголовной.

Ранее в МВД заявили, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях.

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