Центр Петербурга парализовали пробки к вечеру 16 января

На дорогах Петербурга вечером в пятницу образовались заторы в семь баллов.

Вечером в пятницу, 16 января, в центральных районах Санкт-Петербурга и на выездных магистралях образовались масштабные заторы, достигшие уровня в семь баллов по шкале сервиса "Яндекс.Карты". Об этом свидетельствуют данные картографического сервиса и сообщения пользователей.

По данным на 17:00, высокая загруженность была зафиксирована на улицах Петроградского района. В числе проблемных участков указаны Каменноостровский проспект, Вяземский переулок, улица Профессора Попова и набережная реки Карповки. Также движение было затруднено на Большой Пушкарской и Большой Зелениной улицах. Пробки образовались на Садовой улице, Дворцовой набережной и Троицком мосту.

Заторы наблюдались в районе станции метро "Площадь Восстания". На Кольцевой автомобильной дороге движение замедлилось между Московским и Мурманским шоссе, а также в районе посёлка Бугры. Затруднённый въезд был зафиксирован в Мурино. Пробки образовались на выездных магистралях города: Московском, Пулковском и Таллинском шоссе. Данные о причинах столь высокой загрузки дорожной сети не уточняются.

Фото: Яндекс Карты