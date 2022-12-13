Цены на "вторичку" упали на 14,1% в Петербурге

В первом квартале текущего года средняя цена квартиры на вторичном рынке Петербурга сократилась до 10,2 млн рублей.

В Петербурге квартиры на вторичном рынке подешевели на 14,15 за год. Об этом рассказали 6 апреля аналитики портала "Мир квартир", пишет "РБК".

В первом квартале текущего года средняя цена квартиры на вторичном рынке Петербурга сократилась до 10,2 млн рублей, квадратного метра – до 186,9 тыс. рублей. Также цены на квартиры сократились в Калининграде (минус 12,1%), Сочи (минус 10,6%) и Севастополе (минус 8,9%).

По словам гендиректора портала "Мир квартир" Павла Луценко, снижение цен связано со сдуванием ценового пузыря, который образовался в последние годы из-за дешевой ипотеки на "первичке".

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Фото: Piter.tv

