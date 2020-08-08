ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура РПЛ

Подопечные Виктора Гончаренко забили сопернику два мяча.

Московский ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Армейцы забили в ворота соперников два безответных мяча.

На 18-й минуте отличился полузащитник Константин Кучаев, а в конце первого тайма в ворота подмосковного клуба забил хавбек Алан Дзагоев, который во втором тайме был заменен из-за травмы.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с "Тамбовом", а "Химки" отправятся в гости к "Сочи".

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Видео: YouTube / Елена Кузнецова