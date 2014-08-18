CNBC: мировые центробанки активно распродают золото

Мировые центробанки стали активно распродавать золото. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.

Массовую распродажу золота объясняют тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта. Кроме того, волатильность валют вынуждает правительства стран активнее вмешиваться в работу финансовых рынков. Отмечается, что многие из центробанков располагали хорошими запасами золота, цены на которое составляли около пяти тысяч долларов за унцию.

В материале уточнили, что активнее всего распродают золото центробанки развивающихся стран. В нынешнем году самым заметным продавцом стала Турция, чьи официальные запасы золота сократились в марте на 131 тонну. Это произошло за счет свопов и прямых продаж Гана также продала часть своих резервов для увеличения ликвидности.

