В пятницу, 9 августа, ЦБ объявил официальные курсы доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Так, на выходные и понедельник, 10–12 августа, доллар будет стоить 65,2543 рубля. Евро же снизится до 73,0196 рубля.
По словам экспертов, в данный момент не стоит ожидать существенных колебаний валюты. Возможно, российский рубль ослабнет к доллару пропорционально инфляции.
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Фото:pixabay
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