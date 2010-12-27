Доллар подорожал на 12,44 копейки.

В пятницу, 9 августа, ЦБ объявил официальные курсы доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, на выходные и понедельник, 10–12 августа, доллар будет стоить 65,2543 рубля. Евро же снизится до 73,0196 рубля.

По словам экспертов, в данный момент не стоит ожидать существенных колебаний валюты. Возможно, российский рубль ослабнет к доллару пропорционально инфляции.

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