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ЦБ назвал дополнительные меры по поддержке бизнеса из-за коронавируса

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ЦБ назвал дополнительные меры по поддержке бизнеса из-за коронавируса. Центробанк даст банкам регуляторные послабления по кредитам компаниям из пострадавших отраслей. Они смогут до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга - вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

Это касается сфер туризма и транспорта по ссудам, которые будут реструктуризовать из-за коронавируса. Также введут пониженный коэффициент риска в размере 70% для производителей лекарств и медтехники. Это касается тех, у кого кредиты в рублях.

До 30 сентября 2020 года снизят надбавки по валютным кредитам и производителям лекарственных средств и изделий медицинской техники.

Ранее ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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