На станции метро "Кировский завод" вновь установят бюст Ленина

В вестибюле станции "Кировский завод" петербургского метрополитена вновь появится памятник Владимиру Ленину, сообщает spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал "Подземник".

Новый постамент для бюста уже оборудован и покрыт декоративными темно-красными гранитом. Изначально монумент располагался в центральной части зала, но был снят перед реконструкцией пересадочного узла на станцию "Путиловская".

Теперь бюст займет свое место под надписью "Ленинградский метрополитен", размещенной на фризе входа. Установка памятника на платформе или рядом с кассами оказалась неприемлемой, так как создавала бы неудобства для движения пассажиров.

Фото: Telegram / Подземник