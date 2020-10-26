Доходы бюджета Петербурга выросли на 8,9% за первое полугодие

Власти Петербурга подвели итоги исполнения городского бюджета за первое полугодие 2026 года. По данным Смольного, доходы увеличились на 8,9%, а большая часть расходов была направлена на социальную сферу.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2026 года.

По словам главы города, бюджетная система Петербурга сохраняет устойчивость, что позволяет выполнять национальные проекты, инициированные президентом России, а также реализовывать городскую программу "Десять приоритетов". Александр Беглов отметил, что 97% доходной части бюджета формируется за счет собственных поступлений города.

Губернатор подчеркнул, что главным приоритетом остается благополучие и безопасность жителей. По его словам, эффективное управление финансами дает возможность в полном объеме выполнять социальные обязательства и продолжать реализацию программ развития.

Как сообщили в Смольном, на образование, здравоохранение и социальную политику пришлось 54,4% всех бюджетных расходов. Александр Беглов также заявил, что во втором полугодии необходимо сохранить стабильное исполнение бюджета.

За первые 6 месяцев 2026 года доходы городской казны увеличились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение расходов составило 42,3%, что на 10,4% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

За последние 5 лет объем расходов бюджета к этой отчетной дате вырос в 2 раза. В числе приоритетных направлений остаются адресная поддержка участников СВО и членов их семей, семей с детьми, а также граждан старшего поколения. На оказание прямой социальной помощи жителям направили 10,5% городского бюджета.

Ранее мы рассказывали о том, что туризм пополнил петербургский бюджет в 2025 году на 800 млрд рублей.

Фото: Piter.TV