Бюджет Петербурга пополнился на 629 миллиардов рублей за первое полугодие 2025 года

Годовой план исполнен на 47,3%, что соответствует стабильной финансовой динамике.

Финансовые показатели Санкт-Петербурга за первое полугодие 2025 года продемонстрировали устойчивый рост доходной части городского бюджета. Как сообщил председатель Законодательного собрания северной столицы Александр Бельский в своем официальном телеграм-канале, по состоянию на 1 июля текущего года городская казна пополнилась на 629 миллиардов рублей, при этом 97% от этой суммы составили собственные доходы мегаполиса.

Исполнение годового бюджетного плана достигло 47,3%, что полностью соответствует финансовой динамике предыдущих отчетных периодов. Объем расходной части бюджета за шесть месяцев составил 633 миллиарда рублей, при этом основные ассигнования были направлены на развитие социальной сферы.

Наибольший прирост бюджетного финансирования получили такие ключевые направления, как социальная политика, образование и развитие дорожного хозяйства. Финансовые показатели подтверждают стабильность экономического положения Санкт-Петербурга и эффективность управления городскими ресурсами.

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Фото: Piter.TV