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Бузова озадачила поклонников видео с откровенным декольте

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Подписчики знаменитости стали гадать, почему в новом ролике грудь телеведущей стала больше обычного.

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram свою грудь с помощью глубокого декольте. Она опубликовала в социальной сети новое видео, в котором похвасталась формами.

Поклонники неоднозначно отреагировали на запись. Часть подписчиков Бузовой подметила, что прежде таких форм у звезды не было. Они начали строить предположения, что это может быть связано с пластической операцией.

Сама Бузова слухи никак не прокомментировала. Видео она подписала следующими словами: "Я теперь сама по себе". 

Видео: instagram.com/buzova86

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Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России Лента новостей

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