Бузова озадачила поклонников видео с откровенным декольте

Подписчики знаменитости стали гадать, почему в новом ролике грудь телеведущей стала больше обычного.

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram свою грудь с помощью глубокого декольте. Она опубликовала в социальной сети новое видео, в котором похвасталась формами.

Поклонники неоднозначно отреагировали на запись. Часть подписчиков Бузовой подметила, что прежде таких форм у звезды не было. Они начали строить предположения, что это может быть связано с пластической операцией.

Сама Бузова слухи никак не прокомментировала. Видео она подписала следующими словами: "Я теперь сама по себе".

Видео: instagram.com/buzova86