Буксир "Капитан Ушаков" подняли после года под водой

После выполнения работ судно отправят на завод-изготовитель в Ярославль.

В акватории Большой Невы завершился основной этап операции по подъему буксира "Капитан Ушаков", который почти год пролежал на дне реки у причала Балтийского завода. Специалисты выровняли судно, находившееся на боку, и постепенно возвращают его в нормальное положение. На завершающем этапе крен буксира составлял около 7 градусов. По оценкам специалистов, полностью поставить судно на ровный киль планировалось в течение суток.

После подъема на корпусе обнаружили последствия длительного нахождения под водой. На судне зафиксировали заиленный правый борт, поврежденные спасательные шлюпки, элементы навигационного оборудования и деформированные поручни.

Рабочие уже начали подниматься на палубу. Их задача заключается в демонтаже тяжелого оборудования, которое использовали корабелы во время достройки буксира.

Для проведения операции водолазы перекрыли сотни вентиляционных люков и отсеков. Затем специальные установки откачали из судна десятки тонн воды. В подъеме также участвовали 2 плавкрана и буксир толкач.

После завершения всех работ буксир планируют отправить на Ярославский завод изготовитель. Северо Западное управление Росприроднадзора ранее направило предприятию требование добровольно возместить ущерб, причиненный реке Нева. Сумма требований превышает 651 млн рублей. Если требование не будет выполнено в установленный срок, ведомство намерено обратиться в суд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали подъём затонувшего буксира "Капитан Ушаков".

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга