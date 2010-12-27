Бухгалтер наркодиспансера заплатит штраф за оскорбление главврача

Женщина потеряла должность при реорганизации диспансера в больницу.

В Санкт-Петербурге бывшего бухгалтера наркологического диспансера привлекли к административной ответственности из-за оскорбительной SMS, отправленную главному врачу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, женщину обязали выплатить штраф своему бывшему начальнику.

Известно, что инцидент произошел в декабре прошлого года, когда во время реорганизации СПБ ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер №1" превратили в "Городскую наркологическую больницу". Женщина претендовала на должность заместителя главного бухгалтера в больнице, но мечты не воплотились в явь. Главвврач при этом сохранил свою должность.

Обиженная сотрудница в порыве злости отправила начальник SMS оскорбительного содержания. В ответ мужчина обратился в прокуратуру, чтобы они защитили его достоинство.

В отношении бывшего главного бухгалтера диспансера возбудили административное дело по статье "оскорбление". Женщина обязана выплатить штраф.

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