Маг высшей категории не смог за 400 тыс. рублей спасти брак астраханца

Обманутый мужчина обратился в полицию.

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении мага, который предложил клиенту вернуть жену за 400 000 рублей.

Астраханец во имя спасения своего брака решил обратиться к высшим силам и попросил помощи у чародея. Маг провел ритуал, но его обереги и зелья не смогли изменить мнения женщины. Разочаровавшийся в волшебстве покинутый муж обратился в полицию, сообщает 28 февраля "Фонтанка".

Известно, что потерпевший нашел мага высшей категории в Интернете. На приеме житель Поволжья рассказал чародею, что его жена стала задерживаться на работе и избегать разговоров. Маг пообещал помочь, но цена вопроса составила 400 тыс. рублей. Также ревнивый муж скупил все амулеты и дал экстрасенсу фотографии супруги.

Видун вскоре позвонил и сообщил, что ритуал проведен. Правда, по словам экстрасенса, для достижения эффекто нужно было подождать два лунных цикла. Однако пока они шли, женщина все-таки ушла к другому мужчине. А пострадавший решил обратиться в полицию, чтобы вернуть свои деньги.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Эрмитаж пошел трещинами: петербуржцы заметили проблему на стене одного из залов.