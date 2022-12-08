Лжеброкер выманил у петербургской певицы 1,5 млн рублей через сайт знакомств

Певицу развели на 1,5 млн через сайт знакомств.

Церковная певица из Петербурга стала жертвой мошенника, который представился биржевым брокером. Знакомство произошло на сайте знакомств: мужчина проявлял нежность, слушал её вокал, обсуждал арии Моцарта и быстро вошёл в доверие. Параллельно он рассказывал о лёгком заработке на бирже и уговорил Евгению попробовать инвестировать.

Вскоре певицу познакомили с "специалистом", который убедил её взять кредит. Как только 1,5 млн рублей оказались на счету, "Виктор" исчез вместе с деньгами. Женщина теперь пытается через полицию и прокуратуру вернуть хотя бы часть средств.

Ранее сообщалось о других схемах: мошенники рассылают фишинговые SMS родителям подростков о подозрительных операциях по картам, заманивая на поддельные сайты.

Ранее мы сообщали, что Каменева была найдена убитой в собственном доме. По данным СМИ, по подозрению задержан знакомый ее 17-летнего сына.

Фото: Piter.TV