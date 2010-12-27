Брызнувшего из газового баллона в лицо школьника мужчину приговорили к ответственности

Мужчина агрессивно отреагировал на замечание школьника о брани и курении.

Суд избрал меру пресечения мужчине, устроившему дебош в школе на Васильевском острове. За мат и распыление газа в лицо школьника мужчина получил 360 часов исправительных работ и штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом 10 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Игорь Иванов нарушил общественный порядок в гимназии № 11 на Васильевском острове. В феврале 2019 года мужчина пришел в школу, матерился в учебном заведении, курил, а на замечание об этом подошел к одному из учеников и распылил ему в лицо газ из баллона. Школьник получил химический ожог.

Хулиган полностью признал свою вину. Сумма пойдет в качестве моральной компенсации пострадавшему.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщины решили успокоить шумных детей и распилили качели.

Фото: "Яндекс.Карты"