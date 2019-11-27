Британские режиссеры назвали 96 правил съемки эротических сцен

Специалисты из Профессиональной ассоциации режиссеров Великобритании выпустили для кинематографистов 96 правил, которыми следует руководствоваться во время съемок эротических сцен. Инструкция появилась после признания Эмилии Кларк в том, что ее вынуждали сниматься полностью обнаженной.
Один из составителей списка Билл Андерсон отметил, что предложенные им и его коллегами правила нужно воспринимать, как некую памятку для актеров, режиссеров и сценаристов. Эксперт уверен, что актеры не против сниматься в откровенных сценах, однако они также хотят прийти домой и провести время с близкими, не думая о происходящем на съемочной площадке.
Специалисты призвали работников киноиндустрии думать о том, действительно ли нужна фильму сексуальная сцена. При этом кастинг-директоры не имеют право заставлять актеров полностью обнажаться перед камерой на пробах. Это условие должно обговариваться за 48 часов до кастинга. Отснятые эротические сцены должны обсуждаться с актером.
Ранее британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", заявила, что ее пытались принудить к обнаженным съемкам. Детали не были заранее обговорены с артисткой. Создатели некоего проекта пытались уговорить Кларк раздеться на камеру словами: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов".
Видео: Youtube/ Durex Russia
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