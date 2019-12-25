Петербургский бренд закрыл комментарии после споров вокруг новой коллекции

Принт с боксёрскими перчатками вызвал скандал вокруг бренда из Петербурга.

Бренд одежды из Петербурга столкнулся с критикой в социальных сетях после выхода новой линейки с надписью "Избивающий тип привязанности" и изображением боксерских перчаток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неоднозначный принт вызвал споры среди пользователей. Некоторые посчитали, что фраза может восприниматься как отсылка к домашнему насилию, и раскритиковали решение компании использовать ее на одежде.

Другие пользователи, напротив, поддержали бренд. Одна из комментаторов заявила, что готова "набить лицо" тем, кому не понравилась надпись.

После разгоревшегося обсуждения компания закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице.

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Фото: pxhere.com