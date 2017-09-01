Петербуржец убил своего брата в ходе поножовщины

В Петербурге мужчина зарезал своего младшего сводного брата.

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого мужчину, который убил своего брата. Веселое застолье закончилось трагично, старший брат зарезал младшего, об этом сообщает "Петербургский Дневник".

31 августа нашли тело убитого 29-летнего молодого человека, он оказался петербуржцем. Труп обнаружили в квартире дома 11 по Долгоозерной улице. Мужчина скончался от ножевого ранения.

33-летний мужчина, брат убитого, был задержан следователями. Известно, что между братьями возник конфликт, в результате обычная ссора перешла в поножовщину, от которой умер 29-летний.

Отметим, что оба мужчины были безработными, а в момент ссоры находились в алкогольном опьянении. Также известно, что отцы у братьев разные.